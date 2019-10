Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARŢI 22 OCTOMBRIE 2019. Cum e amorul cu Luna în Leu?

Luna in Leu este curajoasa si frumoasa si asa ne face si pe noi sa fim. Sa ne pregatim pentru acel nou start proaspat de saptamana viitoare cand Luna va fi Noua din nou.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Luna in Leu este curajoasa si frumoasa si asa ne face si pe noi sa fim. Sa ne pregatim pentru acel nou start proaspat de saptamana viitoare cand Luna va fi Noua din nou. Vanturile sunt benefice acum, permitandu-ti sa faci progres rapid. Profita si tu !

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Trebuie sa-ti imbunatatesti atitudinea cand este vorba despre iubire. Gandirea pozitiva este obligatorie cand este vorba despre dezvoltarea relatiei si eliminarea fricilor si negativitatii. Daca esti singur trebuie sa decizi daca esti interesat sau nu de o anumita persoana care iti face ochi dulci. In cazul in care raspunsul este da, atunci da-i drumul. Insa nu accepta decat iubirea adevarata. Daca nu, trebuie sa fii liber pentru cand va aparea adevaratul tau suflet pereche.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata ta amoroasa trece prin suisuri si coborasuri si centrul tuturor acestor miscari este partenerul de cuplu. Incearca sa nu declansezi niciun conflict intre voi. Si adevarul este ca multe dintre probleme sunt din cauza ta, trebuie sa recunoastem asta. Daca reusesti sa mentii pacea, atunci se anunta o seara minunata, pasionala. Acelasi lucru este valabil si daca esti singur? Ai incredere in tine insuti? Dragostea pluteste in aer si nu ai nicio idee despre surprizele placute ce te asteapta in aceasta seara.

