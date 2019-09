Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARTI 24 SEPTEMBRIE 2019. Ce este magic la aceasta zi?

Iata previziunile astrale in amor pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Simti nevoia de a te apropia mai mult de persoana iubita. In acest context, este de bun augur sa dedici mai mult timp relatie de cuplu pentru a reaprinde pasiunea dintre tine si jumatatea ta. Daca esti singur, sunt sanse mari sa gasesti persoana pe care o cauti de atat de multa vreme.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile nu sunt nici prea bune dar nici prea rele in viata personala. De aceea, ar fi bine sa planifici ceva pentru a rupe monotonia si sa aduci un pic de aer proaspat in relatia de cuplu. Esti singur? Incearca sa-ti schimbi atitudinea fata de oamenii care incearca sa te cunoasca mai bine. Este o idee buna sa fii mai deschis, mai usor de abordat.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Problemele de la birou te-au impiedicat sa acorzi timp relatiei de cuplu. Tocmai de aceea, persoana iubita are toate motivele sa se planga de tine. Incearca sa readuci echilibrul in viata personala. Daca gestionezi timpul cu atentie, vei putea nu doar sa-ti finalizezi proiectele ci sa-ti multumesti si partenerul. Daca esti singur, in curand vei cunoaste pe cineva care iti va readuce soarele in viata.

