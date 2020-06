Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, marţi 30 IUNIE 2020. Mesaj de la îngerii iubirii

Dragostea este cel mai important lucru din lume si toata lumea are nevoie de ea in viata sa – de la familie, prieteni pana la un partener iubitor si plin de prezenta in relatie. Insa mai intai este nevoie sa ne iubim, acceptam si pretuim noi insine ! – asa ne invata ingerii iubirii. Dupa ce am invatat sa facem asta, ne deschidem sa formam relatii de durata, puternice si iubitoare cu ceilalti si sa ne unim cu sufletul pereche. Dorinta de a trai iubirea este universala – sa fii impreuna cu cineva cu care impartasesti iubirea si pasiunea pentru viata, dar cu care sa exista o profunda intelegere reciproca a emotiilor si gandurilor asa cum ti se intampla cu cel mai bun prieten. Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa. Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ingerii iubirii iti spun ca Universul primeste de la tine toate informatiile cu privire la ceea ce iti doresti in materie de dragoste si inmagazineaza toate detaliile dorintei tale. Astfel, lucrurile pe care tu le ceri sunt pe cale spre tine. Insa tu trebuie sa le permiti sa si ajunga la tine in timpul perfect potrivit. Le permiti cu rabdare si lasa usa larg deschisa prin vibratia pozitiva pe care o trimiti la randul tau in Univers. Universul iti va oferi ceva cu mult mai bine decat ti-ai imaginat.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ingerii iubirii iti transmit ca cel mai mare cadou pe care il poti face pentru cineva pe care il iubesti este sa il mentii drept obiectul atentiei tale, gandindu-te la el, simtind emotii pozitive despre el si viata sa, in timp ce te ocupi ca propria ta vibratie sa fie aliniata cu Sursa de energie divina, deci sa fie o vibratie a bucuriei, iubirii, entuziasmului. Cu alte cuvinte, asta inseamna ca tu sa fii fericit, pentru ca nu poti oferi altcuiva ceea ce tu nu simti, nici macar ca si intentie.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ingerii iubirii iti spun ca, atunci cand tu oferi atentie unui anumit subiect / om / situatie – prin gandul tau sustinut insotit de emotia ta despre acel subiect / om / situatie – Universul iti raspunde la el. Cand doi sau mai multi oameni trimit aceeasi atentie despre acelasi subiect, se creaza un vortex puternic de energie pe acel subiect. De aceea se obtin rezultate uimitoare si rapide atunci cand mai multe persoane vibreaza constant similar in aceeasi directie a dorintei. Daca vrei dragoste constant in viata ta, fii in armonie cu persoana iubita.

