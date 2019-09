Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 27 SEPTEMBRIE 2019. Ce aduce Saturn în amor?

Saturn este lordul karmei si datoriilor, punctele de eclipsa contin informatii valoroase pentru fiecare dintre noi cu privire la destin, sens, de unde venim, ce avem in "valiza" karmica cu care venim. Prin aceasta intersectie dintre ele, ultima pe anul 2019, ceva se incheie pentru totdeauna. E timpul sa privim doar spre viitor. Da drumul la ce te-a epuizat, obsedat, suparat. Nu te teme! Maine vine Luna Noua in Balanta, este o lunatie norocoasa ce ne ajuta sa avem un nou start minunat cu ajutorul cuiva special.

Iata previziunile astrale in amor pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Lucrurile merg din ce in ce mai bine in relatia de cuplu, iar legaturile cu persoana iubita se intaresc pe zi ce trece. Daca esti singur, nu ai nimic de castigat daca stai in casa, pe canapea, in fata televizorului. Iesi in oras si socializeaza.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu infloreste in aceasta zi. Asa ca nu ar fi nicio surpriza daca, impreuna cu partenerul, ati decide sa va oficializati relatia in viitorul apropiat. Daca nu ti-ai gasit inca sufletul pereche, o fosta iubire va ciocani la usa ta. Venirea sa iti va produce multa bucurie.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Rutina de zi cu zi nu mai are efecte negative asupra relatiei de cuplu. Pentru ca ti-ai facut timp si pentru jumatatea ta, ai pus energie pozitiva in relatia voastra asa ca lucrurile se indreapta in directia potrivita. Daca esti singur, sunt sanse sa primesti o invitatie din partea unei persoane de la birou. Accept-o si distreaza-te. Destinul iti pregateste o surpriza.

