Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru JOI 27 iunie 2019. Mercur intră în Leu. Schimbări bruşte în amor

JOI 27 iunie 2019 este o zi importanta in astrologie. Mercur intra in Leu, iar Soarele aflat in Rac face sextil cu rebelul si imprevizibul Uranus aflat in Taur pana in 2026. Gata cu emotiile in gandire si exprimare cauzate in ultimele saptamani de Mercur in sensibilul Rac. Mercur in Leu aduce acea atingere de stralucire in tot ce vorbim si gandim pana pe 19 iulie. Fii autentic si sincer emotional cu tine, este vreme de crestere!