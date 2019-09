Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru LUNI 23 SEPTEMBRIE 2019. Ce aduce în amor sezonul Balanţei?

Incepe perioada din an in care incepem discutiile importante din relatii, negociem, gasim argumentatii pentru orice in relatiile cu oamenii si situatiile care ne vor insoti in iarna. Avem timp toata saptamana pana in weekend cand Luna este Noua si tot in Balanta care va aduce noi inceputuri in aceasta energie, noi oportunitati, noi echilibrari.

Iata previziunile astrale in amor pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata persoanala are de suferit din cauza excesului de energie nervoasa si tensiune. Nu te lasa cuprins de frustrare pentru ca apoi sa faci ceva ce va rani iremediabil relatia se cuplu. Daca esti singur, lasa flirturile nesemnificative care nu vor avea niciun rezultat si concentreaza-te pe ceea ce-ti doreste inima. Insa nu uita: cu cat scopul este mai inalt cu atat mai mult trebuie sa muncesti pentru a-l atinge.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este momentul potrivit pentru o conversatie cu partenerul de cuplu, pentru a putea coopera mai bine astfel incat sa gasiti cele mai bune solutii la problemele cu care va confruntati. Esti singur? Fii gata sa lasi aceasta perioada a vietii tale in spate. Astazi, viata are o surpriza placuta pentru tine.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nu este cea mai buna zi din punctul de vedere al vietii sentimentale. Tocmai de aceea ar fi bine sa eviti orice conversatie cu partenerul intrucat sunt sanse mari sa nu obtii rezultatul pe care il doresti. Lasa discutiile clarificatoare pentru o alta zi, in care sunteti amandoi capabili sa gasiti la solutii la problemele cu care va confruntati. Daca esti, inca, in cautarea sufletului pereche esti intr-o dispozitie de flirt asa ca sunt sanse mari sa atragi atentia persoanei pe care ai pus ochii.

