Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru LUNI 28 octombrie 2019. Ce aduce Luna nouă în Scorpion?

Ghidarea ingerilor iubirii ne ajuta sa ne iubim si sa ii iubim pe altii si sa ne deschidem un spatiu in inimi in care sa fim uniti cu sufletul geaman.

Ingerii iubirii ne invata ca iubirea este o energie, o vibratie de o anumita frecventa. Ca sa atragem, mentinem si daruim dragoste avem nevoie sa traim in frecventa dragostei.

Arhanghelul care "raspunde" de dragoste in viata noastra este Arhanghelul Chamuel. O frumoasa rugaciune indreptata spre el pentru atragerea si mentinerea unui suflet pereche in viata este : "Draga Arhanghelul Chamuel, iti cer ajutor din ceruri sa ma intalnesc si sa ma unesc cu sufletul menit mie alaturi de care sa traiesc si manifest iubirea in viata mea. Te rog sa ma calauzesti si sa imi arati calea corecta, adevarata si clara spre darul iubirii si fericirii in viata mea. Promit sa pretuiesc binecuvantarea pe care mi-o trimiti.".

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In viata personala ar trebui sa te bucuri sa petreci timp de calitate alaturi de partenerul de cuplu. Iar daca esti singur, nu ar trebui sa-ti pierzi speranta – nici Roma nu a fost construita intr-o singura zi.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Azi este o zi numai buna pentru a sta la masa pentru o discutie cu parteneryl de cuplu. Daca este ceva ce te deramjeaza ar trebui sa discuti deschis despre asta, sa vorbiti intr-o maniera civilizata si sa incercati sa gasiti impreuna o solutie. Esti singur? Cineva interesant este pe cale sa-ti apara in fata.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile sunt linistite in relatia de cuplu si de aceea esti fericit. Ai nevoie de o asemenea perioada in care sa te relaxezi alaturi de jumatatea ta. Se anunta o seara minunata. Daca nu ti-ai gasit jumatatea trebuie sa decizi ce vrei de la viata. In cazul in care vrei sa ai o relatie atunci fii proactiv. Nu doar astepta ca sufletul tau pereche sa-ti cada in brate.

