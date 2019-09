Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MARŢI 1 OCTOMBRIE 2019. Ce-ţi aduce în amor cuadratura Pluto-Venus?

Venus, inca in Balanta, este toata numai iubire si viata roz. Dar nu si Pluto cel intunecat, planeta mortii, nasterii, renasterii si transformarii. Nimic nu il indupleca sa isi schimbe misiunea. De aceea, relatiile au un teren delicat de manifestare acum.

Iata ce va rezerva astrele in plan amoros azi.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Comunicarea este cheia in relatia de cuplu. Spune-i persoanei iubite ce doresti de la ea, iar legaturile dintre voi vor trece la nivelul urmator. Onestitatea este cea mai buna alegere. Daca nu ti-ai gasit sufletul pereche, gandeste-te la ce ar trebui sa schimbi pentru ca data viitare cand vei fi abordat, ori vei aborda pe cineva sa obtii rezultatele dorite.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai incredere in tine si, totodata, in viitorul relatiei de cuplu. Ai oferit totul acestei relatii, ti-ai exprimat in fiecare zi dragostea pentru persoana iubita si ai facut tot ce a depins de tine pentru ca lucrurile sa evolueze pozitiv. Esti singur? Plimbarea in natura te ca aduce in contact cu oameni minunati, iar tu te vei simti excelent.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Sunt semne de imbunatatire a relatiei de cuplu. Profita de aceasta turnura pozitiva a evenimentelor si incearca sa duci relatia cu jumatatea ta la nivelul dorit. Daca esti inca singur, nu astepta ca altcineva sa faca primul pas ori sa-ti dea o mana de ajutor. Aduna-ti curajul si fa ce trebuie facut pentru a obtine ce vrei.

