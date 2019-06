Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MARŢI 11 IUNIE 2019. Reuşeşti să aduci armonia în cuplu?

Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, marti 11 iunie 2019. Astazi Luna este in Balanta si avem ocazia sa aducem echilibru in iubire si relatii. Toata saptamana se afla sub imperiul evenimentului astral special ce apare o data la 13 luni: opozitia dintre Jupiter, cea mai mare planeta a sistemului solar, a cincea planeta de la Soare, cu insusi Soarele.