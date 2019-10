Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MARŢI 15 OCTOMBRIE 2019. Cine este inspirat în amor?

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net MARTI 15 OCTOMBRIE 2019. Mercur isi da "mana" astazi cu Saturn si Neptun, ajutandu-te sa gasesti exact cuvintele magice de care ai nevoie intr-un dialog. Poate trebuie sa convingi pe cineva de ceva. O idee coboara direct din ceruri, desigur. Este o zi buna sa inspiri pe cineva cu cuvintele tale sau sa bati palma pentru o intelegere buna. Poti vedea cum idei capata contur si acest lucru te inspira cu adevarat. Iata previziunile astrale in dragoste pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) Viata de cuplu are nevoie de atentia ta. Apoi, nu te lasa dominat de emotii pentru a evita disputele verbale cu persoana iubita. Unele dintre problemele cu care va confruntati in relatia de cuplu sunt din cauza ta asa ca ar trebui sa-ti asumi responsabilitatea pentru ele. Daca esti singur, pune-ti sarmul la lucru si vezi ce obtii. Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai) Depinde doar de tine pentru a imbunatati relatia de cuplu. Astea inseamna ca trebuie sa faci un efort si sa nu mai amani discutia importanta pe care trebuie sa o ai cu jumatatea ta. Trebuie sa vorbiti despre punctele diferite de vedere si sa ajungeti pe un teren comun. Esti singur? Atunci ia taurul de coarne si implica-te, nu mai asteapta sa-ti pice totul in brate. Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie) Cea mai buna alegere este sa vorbesti deschis chiar azi cu partenerul de cuplu despre lucrurile care te preocupa. Nu doar ca te vei simti mai bine, insa si voi va veti apropia mai mult. Tacerea nu face decat sa apara raceala intre voi, ceea ce nu-ti serveste la nimic. Nu ti-ai gasit sufletul pereche? Stii ca poti cuceri pe oricine ai pune ochii. Sarmul personal este arma ta cea mai eficace. Nu ezita sa il folosesti. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO. loading...

