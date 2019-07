Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MIERCURI 10 IULIE. Unde te duce dragostea?

Te afli intr-o dispozitie romantica asa ca este momentul oportun sa intaresti relatia cu jumatatea ta. Fa-ti timp si impartaseste-i sentimentele tale si, mai presus de orice, asculta-l cu atentie. Daca esti singur accepta invitatia in oras primita de la un prieten. Nu stii de unde poate sari iepurele.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai o zi minunata alaturi de jumatatea ta. Alegeti sa va implicati in activitati care va plac amandurora. Nu lasa lucrurile marunte sa va strice buna dispozitie. Daca esti singur, permite-ti sa stralucesti. Miracolele se pot intampla oricand.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Trebuie sa iti dezvalui partea delicata azi. Intra in starea romantica si vei deveni irezistibil pentru jumatatea ta. Este exact ce trebuie sa faci pentru a neutraliza faptul ca ai fost mai rece in ultima vreme. Fricile si ezitarile au fost cele care te-au tinut pe loc si te-au facut sa te inchizi in tine. Daca esti sigur, iesi din casa. Intalneste-te cu prietenii, petreceti o seara pe cinste in oras. Iar daca va aparea si o persoana interesanta, cu atat mai bine.

Horoscopul zilei de dragoste RAC (21 iunie – 22 iulie)

Tot ce ai de facut este sa te relaxezi, iar lucrurile vor merge din ce in ce mai bine in relatia de cuplu. Nu lasa problemele marunte sa strice totul intre tine si partenerul tau. Incearca sa te concentrezi pe lucrurile bune si pe distractie. Daca esti in cautatea jumatatii tale de ce sa nu iesi cu prietenii in oras si sa te simti bine? Fa-ti timp pentru introspectie astfel incat sa poti depasi orice problema cu care te-ai putea depasi.

