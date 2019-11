Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MIERCURI 13 noiembrie 2019. Cuvinte inspirate în AMOR

MIERCURI 13 noiembrie 2019. Suntem sub influenta benefica a Lunii pline in Taur de ieri care va mai tine cel putin o saptamana, dar si a lui Mercur retrograd. Implicarea lui Mercur in doua aspecte puternice, chiar daca el e retrograd acum, inseamna putere pentru noi: cuvintele rostite vor ajunge direct la tinta.