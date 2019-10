Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru SÂMBĂTĂ 5 OCTOMBRIE 2019. Cum e amorul cu Luna în Capricorn?

Este o zi de actiune pentru a elimina ceva ce pare a fi un gunoi. Da cu aspiratorul in viata ta, in mintea ta, in emotiile tale si mergi mai departe. Doar asa poti crea spatiu pentru lucrurile noi ce vin in viata ta si sa te focusezi pe ce vrei in loc pe ce nu vrei.

Iata ce va rezerva astrele in plan amoros azi.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Realizezi acum cat de usor este sa infrunti problemele care au avut impact negativ asupra relatiei de cuplu. Daca esti singur, prietenii iti fac cunostinta cu o persoana de sex opus foarte interesanta. Restul depinde de tine.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

In ultima perioada ti-ai cam neglijat partenerul de cuplu. Asa ca trebuie sa actionezi imediat pentru remedierea situatiei. Incearca sa vorbesti cu jumatatea ta. Spune-i ce simti, cat de mult o iubesti si cat inseamna pentru tine. Esti singur? Ai mai multa grija de felul in care arati daca vrei sa fii atractiv pentru sexul opus.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Dragostea pluteste in aer azi. Asadar, se anunta o seara fierbinte in compania jumatatii tale, ajuntandu-va sa lasati in spate toate fricile si grijile de zi cu zi. Daca ai avut ganduri negative in legatura cu relatia de cuplu, azi vei scapa de ele ca prin minune. Esti singur? Vei fi surprins placut de o persoana din trecutul tau.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.