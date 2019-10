Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru VINERI 1 NOIEMBRIE 2019. Amor cu Venus în Săgetător!

VINERI 1 NOIEMBRIE 2019. Planeta iubirii Venus se muta din Scorpion in Sagetator, ridicand nivelul relatiilor spre optimism si libertate. Venus in Scorpion a facut ca viata sa nu fie nicicum mai intensa de atat, mai ales in relatii. Totul a fost personal, intim, profund, pentru unii cu satisfactie, pentru altii cu transformari, insa totul a fost intens, prea intens. Este suficient.