Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru VINERI 15 noiembrie. Veşti în relaţii!

VINERI 15 noiembrie 2019. Dupa Luna plina in Taur de marti, iata ca Luna continua sa ne ofere influentele sale variate in functie de zodia pe care o traverseaza. Astazi, Luna are cate ceva pentru toate gusturile intrucat este in Gemeni pana pe seara, apoi in Rac unde va fi tot weekendul. Vestile vin cu viteza si sunt oameni de vazut si informatii de impartasit.