Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru VINERI 18 OCTOMBRIE 2019. Cine este visător azi?

Horoscop zilnic dragoste VINERI 18 OCTOMBRIE 2019. Luna este in Gemeni astazi, deci nu te mira daca te simti ba imprastiat ba dornic de conversatii si sociabil. Luna plina de acum cinci zile a fost intensa si inca trimite recompensele sale. Pe masura ce ea este in cuadratura cu visatorul Neptun si in opozitie cu norocosul Jupiter azi, nu forta nimic, nu impinge lucrurile sa aiba un alt ritm decat cel cosmic pe care deja il vezi in actiune. Poate ca nu ai mereu tot ce ai dori dar ai ce este nevoie ca sa iei deciziile cele mai bune pentru tine.