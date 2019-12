Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru VINERI 27 DECEMBRIE 2019. Ce comori te aşteaptă?

Horoscop zilnic dragoste VINERI 27 DECEMBRIE 2019. Marele Benefic al astrologiei, planeta norocului Jupiter e in conjunctie (aspect astral bun pentru noi) cu Soarele, plantand seminte norocoase pentru anul ce urmeaza. Soarele si Jupiter se intalnesc in fiecare an, dar este prima data dupa foarte multi ani cand intalnirea lor are loc in Capricorn.