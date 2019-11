Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru VINERI 29 noiembrie 2019. Treburi serioase!

VINERI 29 noiembrie 2019. Incepe weekendul care incheie luna noiembrie si ne introduce in ultima suta de metri a anului inaintea intrarii in marele an 2020! Azi, Luna este in Capricorn deci e timpul sa ne ocupam de treburi serioase. Weekendul este fabulos. Daca unele aspecte au stagnat toata luna noiembrie, acum pot fi sortate si puse la punct, in sfarsit!