Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru VINERI 4 OCTOMBRIE 2019. Ce aduce războinicul MARTE în relaţii?

VINERI 4 OCTOMBRIE 2019. Marte, planeta responsabila cu energia razboiului, actiunii impulsive, a confruntarilor, intra de azi in Balanta, zodia relatiilor si a frumosului, deci a sosit timpul sa fim ceva mai draguti. Daca ai de platit polite cuiva, fa-o cu tact si delicatete. Provoaca o persoana care te-a ofensat dar nu cu brutalitatea lui Marte ci cu tactul Balantei. Marte in Balanta anunta ca avem nevoie de un partener atat in dragoste cat si in razboi.