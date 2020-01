Horoscop zilnic DUMINICĂ 12 IANUARIE 2020. Celebra întâlnire dintre Saturn şi Uranus în Capricorn ce nu a mai fost de acum 500 ani!

Conjunctia este aspectul astral ce rezulta cand doua planete sunt foarte aproape una de alta iar rezultatul duce la combinarea si mixarea energiilor si caracteristicilor lor. Saturn si Pluto au fost astfel ultima oara in 1982 dar nu in Capricorn. Este un eveniment astral major care are efecte mari la nivel colectiv dar si individual. Cand cele doua se intalnesc in conjunctie si apoi repornesc fiecare in ritmul sau mai departe, marcheaza un nou inceput.

Batranul Saturn, lordul karmei, inseamna responsabilitate si ancorarea in timp, facandu-ne constienti ca lucrurile sunt finite si ca viata aici pe pamant are limitele sale.

Pluto simbolizeaza transformarile adanci, profunde, renasterile spre o noua viata. Capricornul, zodia in care se intalnesc, reprezinta constiinta noastra sociala. Astfel, alianta celor doua planete poate marca schimbari intense in societate ce apar datorita necesitatii de a exista modificari radicale de comportament.

Aceasta conjunctie se intampla doar o singura data si nu lasa loc de indecizii. Ea marcheaza startul unei noi ere. Un nou tu, o noua casa sau viata de acasa, o noua cariera, o noua relatie, o noua situatie – orice ar fi. In functie de unde se afla Capricorn in harta ta, lucrurile nu vor mai fi la fel niciodata acolo. Poate ca inca nu vezi scopul complet. Poate nu il vei vedea inca cativa ani. Dar privind in urma dupa o vreme, vei intelege ce a inceput sa se transforme in viata ta dupa aceasta conjunctie Saturn-Pluto. Acesta este momentul semintei plantate, momentul in care o noua etapa din viata ta incepe.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se intampla multe in sectorul tau 10 si este o zi mare care va aduce schimbari profunde ce pot dura tot restul vietii tale, chiar daca nu iti dai seama imediat despre ce e vorba. Ia-ti optiunile in serios, fii pregatit pentru mari finaluri si mari proiecte noi care necesita focus puternic, rabdare si timp. Discuta si tine aproape de cei in pozitii de putere si autoritate. Ai tot ce iti trebuie acum pentru a progresa si a obtine incet dar sigur ce ti-ai dorit de ceva vreme.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Alegerile destepte iti sunt la indemana. Este timpul sa te gandesti mai mult la starea ta de bine si sa fii rational fata de tine, fata de rutina ta zilnica in loc sa tot cedezi spre lucruri ce stii ca nu iti fac bine. Elibereaza-te de acestea, oricare ar fi pretul platit. Poate ca nu iti pare o perioada usoara, dar pe masura ce efectele stresante si presante ale acestor evenimente se vor estompa, te vei simti bine cu toate provocarile carora le-ai facut fata si pentu tot ce va urma.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este un bun moment sa spui multumesc si sa simti recunostinta, manifestand recunoasterea meritelor celor care au stat alaturi de tine pana acum in vreme de nevoie. Ia pe rand situatiile si persoanele, pune-le in centrul privirii si atentiei tale, pe rand, ca sa poti sa vezi clar, cu minte limpede si inima deschisa. Te asteapta multe lucruri bune in continuare, ai motive pentru care sa privesti optimist in viitor, dar pasii trebuie sa iti fie impamantati si siguri, iar recunostinta te ajuta in acest sens.

