Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 29 DECEMBRIE 2019. Zi pentru prieteni si pentru dorinte atipice!

Mercur, planeta gandirii si comunicarii, in Capricorn da semnalul ca este timpul sa planificam organizat si ambitios noul an.

Sa ne punem gandurile in ordine. Sa ne preocupam deja de ce avem de facut in Noul An si sa vedem cum se vor pune in practica aceste idei, cum vom putea ajunge acolo unde ne propunem, concret, in lumea reala. Orice avem de obtinut, sa o facem intr-o maniera detasata si eficienta, stilul Capricornului. Orice avem de comunicat, sa abordam intr-o maniera profesionista si responsabila, stilul Capricornului. Este despre a folosi cuvintele potrivite, bine gandite si cantarite inainte de a fi rostite. Si nu este o intamplare ca Universul ne trimite exact aceasta energie la momentul la care ne gandim, rostim sau scriem rezolutiile pentru un nou an si nou deceniu.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ia-ti o binemeritata pauza emotionala azi daca simti ca o meriti. Tinzi sa te ambalezi asa de mult in dramele si povestile altor oameni incat ajungi secatuit de energie cand trebuie sa te ocupi de propriile tale preocupari. Calmeaza-te si relaxeaza-te fizic si mental. Daca esti prea stresat nu este sanatos pentru tine, plus ca ambalezi mai mult o situatie decat daca ai lasa-o singura sa se rezolve de la sine. Revino mai tarziu asupra ei, poate nu mai e nevoie sa faci nimic.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

S-ar putea sa fii mai emotional decat de obicei pe subiecte ce tin de munca. Fa tot ce poti ca sa iti mentii viata emotionala separata de responsabilitatile zilnice. Daca te simti coplesit de un job pana la punctul in care nu il mai poti face eficient, poate ca e un semn ca se impun unele schimbari. Este o perioada cu sensibilitate crescuta. Fa tot ce poti ca sa te mentii detasat.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Oamenii sunt ezitanti sa se ocupe de subiecte emotionale profunde azi. Isi pot ridica barierele protectoare pentru ca ceea ce vad, aud sau simt sa nu ii raneasca. Respecta aceste granite. Fa tot ce poti ca sa ramai inradacinat in propriul tau sanctuar interior. Incearca sa mentii o atitudine pozitiva chiar daca altii sunt mai sobri.

