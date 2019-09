Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 26 SEPTEMBRIE 2019. Moment karmic în relaţii, Venus şi Saturn puşi pe treabă!

Ce sa faci cu asemenea persoane?

Poti avea o problema dificila de rezolvat cu ei iar Mercur si Pluto iti dau viziune ca un laser si concentrare maxima si puteri de detectivi ca sa penetrezi problema. Dar nu e usor, e nevoie de determinare si tenacitate. Cineva ti-a dat un ultimatum ? Sau tu cuiva ? Da, pare o provocare in toata puterea cuvantului. Dar nu deveni obsedat de ceva ce a spus sau nu a spus cineva nu te va duce nicaieri bun azi.

Unele relatii se afla pe muchie de cutit dupa ce ieri Venus a avut intalnirea cu impact karmic cu Saturn si Nodurile Lunare. Multi se afla la intersectii serioase pentru iubire si bani si e nevoie de multa gandire ca sa iti dai seama care e cel mai bun mod de a merge mai departe. Pluto e planeta mortii, renasterii, a finalurilor si noilor inceputuri prin transformare. Pentru unii dintre noi, ceva se transforma cu siguranta.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Influenta mamei tale iti poate fi in minte azi. Se pare ca mama ta are un efect puternic asupra felului in care gandesti, actionezi si simti, atat acum cat si in trecut. Daca mama ta este in zodie opusa zodiei tale, pot aparea mult mai usor conflicte si neintelegeri. Fa-ti timp sa afli mai multe despre zodia ei si compatibilitatea cu tine ca sa o intelegi mai bine precum si relatia voastra.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O persoana proeminenta din viata ta va avea, probabil, un efect profund asupra ta si drumului tau azi. Se poate sa apara un conflict datorita cuadraturii Mercur Pluto, deci sa fii foarte atent la cuvintele tale. Nu iti petrece ziua mergand ca pe coji de ou in preajma prietenilor totusi, doar fii constient ca exista posibilitatea de conflict. Daca esti pregatit pentru asta, poate ca poti si evita sau solutiona un subiect inainte sa iti scape din maini. Ia in calcul si sa iti manifesti aprecierea fara de oameni, ca mod bun de a evita energia conflictuala.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti avea parte de evenimente care sa iti puna atentia asupra abilitatii tale de a organiza lucruri si de a-ti gestiona timpul vietii. Ceva excelent de facut este sa privesti cu atentia cum stai cu managementul timpului. Chiar este posibil sa iti planifici cu calm fiecare zi ca sa ai destul timp sa faci tot ce ti-ar placea dar si ce trebuie facut. E obligatoriu sa setezi prioritati daca vrei ca lucrurile sa curga usor. Sunt si multe articole si carti pe acest subiect, intereseaza-te pentru ca te poate ajuta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO