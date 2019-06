Horoscop zilnic : Horoscopul zilei de azi, LUNI 10 IUNIE 2019. Zi importantă sub energia lui Jupiter benefic!

Astazi avem ceea ce se cheama "un Jupiter plin" (da, ca si la Luna plina) cand practic este cel mai mare si mai stralucitor pe cer, fiind in opozitie cu Soarele, dandu-ne generos lumina sa tuturor aici pe Pamant ! Toate planurile ne pot ajunge la implinire si roade incepand de acum si pana la finalul saptamanii. Profita, asadar, sa iti lansezi proiecte importante !

Luna este azi in Fecioara, ceea ce este foarte bine pentru ce se intampla acum. Luna in Fecioara ne face muncitori, seriosi si asa si trebuie chiar si cand avem vise mari si dorim sa ni se implineasca mari ambitii. Cum altfel fara munca sustinuta ?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O raza de soare va straluci generos asupra ta astazi. Daca au fost nori pentru tine in ultima perioada si ti-a fost greu sa iti mentii buna dispozitie la cote ridicate, acest lucru se schimba azi. Vestile zilei vor fi bune si iti vei reaminti ca exista lucruri bune si vremuri bune pentru tine. poate ca altii vor simti putin stres dar tu ar trebui sa vezi dincolo de orice stres si sa apreciezi beneficiile pe care le ai acum in viata ta. Efectul lui Jupiter se va simti in mod benefic asupra ta intreaga saptamana.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Petrece putin timp in solitudine si reflecta ce vrei cu adevarat de la viata pentru perioada urmatoare. Ultimele zile au fost oarecum pline si agitate, dandu-ti experiente din care poti simti ce vrei sa repeti si ce nu. Reevalueaza-ti tintele vietii si vezi cum iti afecteaza actiunile relatiile. Calatoria este indicata, desi iti prieste mai bine sa te duci intr-o vacanta relaxanta decat intr-un uragan plin de aventuri si adrenalina. Efectul lui Jupiter se va simti in mod benefic asupra ta intreaga saptamana.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exista forte cosmice puternice ce opereaza acum in jurul tau. Fie ca ai realizat fie ca nu, tu ai un control mare cu privire la directia pe care o vor lua aceste energii in viata ta. Asuma-ti orice situatie si ce vrei de la ea in loc sa lasi pe altii sa o faca pentru tine. vei vedea ca oamenii sunt mai maleabili si cooperanti decat de obicei, fiind chiar disponibili sa se miste in ce directie le indici. Profita de asta pentru a seta in aceasta saptamana noi scopuri. Efectul lui Jupiter se va simti in mod benefic asupra ta intreaga saptamana.

