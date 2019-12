Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 30 DECEMBRIE 2019. Vremea surprizelor! Cum ne este penultima zi a anului şi deceniului?

Cosmosul ne este protector, prieten, generator de solutii. Sa nu traim cu credinta ca suntem intr-o lume plina de pericole si probleme, ca suntem victime. Aceasta atitudine ne genereaza mai multe obstacole. Pentru multi, anul 2019 a fost despre a intelege asta. Daca te simti singur, nesustinut, neajutorat, priveste in jur cu adevarat si convinge-te cum clipa de clipa viata te sustine. Esti aici, ai ajuns pana aici, ai realizari la activ, ai putut. Mereu vor fi oameni alaturi de tine la momentul potrivit ca sa ai resursele necesare nu doar de a supravietui ci de a inflori.

Ai incredere!

Dovada ca este asa, in penultima zi a anului 2019, Cosmosul ne ofera un minunat trigon (aspect astral foarte bun!) intre Mercur, planeta gandirii si comunicarii, si Uranus cel imprevizibil, rebel, maestrul schimbarilor neasteptate. Aceasta combinatie ne spune : gandeste de asa natura incat sa fii deschis sa lasi neasteptatul bun sa vina in viata ta. Tot azi, exista si un sentiment karmic al zilei din pricina aspectului dintre Soare si Nodul Sud (al destinului). E vremea surprizelor. Daca sunt surprize, inseamna ca nu le cunoastem inca iar ele se pot prezenta sub forma unui gand nou, sustinator, al unei imagini mentale noi care ne face sa ne privim viata cu speranta, incredere in bine, credinta.

Este ultima zi de Luni a anului si este o zi tare buna. Acest sezon de sarbatori refuza sa treaca neobservat si sunt sanse mari sa auzim ceva minunat, chiar socant, dar de bine ! Putem sa avem o abordare diferita, in bine. Putem sa ne gandim noile rezolutii ale lui 2020, avand incredere in binele pe care il meritam ! Putem activa o ambitie, un scop maret. Punem trecutul la culcare, intr-o forma sau alta. Un viitor special ne asteapta !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu esti de regula bun la a aduce oamenii laolalta. Cea mai mare putere a ta sta in faptul ca dai identitate oamenilor care si-o cauta. De fapt, esti asa de constient de diferentele dintre oameni incat faci fata cu brio schimbarilor ce duc la evolutia acestora. Astazi e foarte posibil sa te confrunti cu aspecte ce iti definesc viitorul si schimbarile sale. Pozitia pe care o adopti te ajuta sa accepti lucrurile, chiar daca implica si alti oameni si evolutia lor, si sa mergi mai departe linistit.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi este o zi inspirationala pentru tine, ganditor rapid Varsator. Lasa acele viziuni sa vina spre tine, proceseaza-le si incearca sa le verbalizezi. Multa informatie si electricitate este in aer si ar trebui sa nu ai nicio problema sa te cuplezi la ea. Deschide-ti canalele pentru cea mai buna receptie. Sa ai ceva de scris mereu la indemana ca sa iti notezi toate inspiratiile si revelatiile.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Oamenii sunt mult mai asemanatori decat credem, in special in zile ca azi care inseamna cam acelasi lucru pentru toata lumea. In lume au avut loc unele schimbari incredibile, in sistemele economice si sociale. Acum este timpul sa te gandesti la ce vor aduce urmatorii tai ani. Tu ai idei clare ? Rosteste-le, vizualizeaza-le, deseneaza-le, creaza-le.

