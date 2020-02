Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARTI 11 FEBRUARIE 2020. Vindeca-ti inima!

Venus este planeta iubirii, a relatiilor, a tot ce pretuim la nivel personal. Venus este tot ceea ce este important pentru tine.

Chiron este cheia zodiacului. Cand Chiron face orice aspect astral cu o alta planeta, el "descuie" secretele pe care le detine si releva ceva ce a fost ascuns sau inteles gresit.

Maica Tereza a spus cel mai bine : „Am descoperit acest paradox, daca iubesti ce te doare pana doare, nu va mai fi durere ci doar mai multa iubire"

Venus in conjunctie cu Chiron te va ajuta sa intri in contact cu inima ta ca sa vindeci ce a durut candva.

Chiron nu iti va da o pilula magica pentru a vindeca ce a fost vatamat ca si cum nu s-ar fi intamplat vreodata, dar iti va arata cum sa iubesti ca sa strapungi frica si sa simti dragostea cu adevarat. Sa poti iubi si ce a durut.

Procesul poate sa nu fie usor, dar sigur merita.

Intre timp, Luna este in Fecioara toata ziua si vom fi productivi. Mercur va intra in retrograd dupa aceasta saptamana, deci sa rezolvam cat mai multe din aspectele practice. Va fi destul timp dupa aceea sa revizuim si sa luam din nou la mana vechi aspecte ce au nevoie de inca o privire.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cine a spus ca traiul impreuna cu alti oameni este usor ? Nu poti face mereu tot ce vrei. Sigur, poti sa incerci, dar de cele mai multe ori ajungi singur rapid. Totusi, daca ai fost singur la carma vietii tale pana acum, merita riscul sa inviti pe corabia ta suflete de oameni pe care ii iubesti. Poate preiau ei controlul, poate te mai relaxezi si odihnesti si tu. Este timpul sa consolidezi unele conexiuni ale inimii tale azi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

De ce ti se pare uneori ca relatiile sunt dificile ? Tu stii ca interactiunile cu altii te ajuta sa cresti si sa inveti. Asta e valabil pentru toata lumea. Insa anume pentru tine, relatiile sunt important pentru ca te ajuta sa ramai cu picioarele pe pamant. Deseori doar visezi la realitate in loc sa o confrunti. Aspectele astrale de azi te invita sa iti deschizi inima spre acei oameni aflati cel mai aproape de ea.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Realitatea nu este mereu asa de minunata precum ai dori sa fie. Asta pentru ca interpretezi realitatea intr-un anumit mod in loc sa o accepti fix asa cum este. Tu nu te prea uiti la lucruri in detaliu pentru ca detaliile nu te prea intereseaza. Insa daca alegi sa privesti bine si amanuntit in jur, vei descoperi acele detalii ce se afla chiar sub ochii tai care iti coloreaza lumea minunat. Incearca sa inlocuiesti ochelarii prin care vezi lumea cu unii noi, ca sa vezi realitatea asa cum e : frumoasa.

