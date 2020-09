Horoscop MARTI 15 SEPTEMBRIE 2020. Arunca zarurile si vezi ce se intampla!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti eliberat de necazurile care te-au chinuit atat de mult timp si te-au impiedicat sa-ti planifici viitorul. Vei fi mai calm si mai odihnit si vei putea sa iti reincarci bateriile. Vei avea alte abordari mai eficiente.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Stiai ca o fata etiopiana de 12 ani a fost protejata de lei in fata a sapte barbati care o abuzau si o bateau ca sa o forteze sa se casatoreasca ? Sursa stabilitatii si protectiei in viata ta poate veni din cele mai ciudate surse iar lumea ta interioara iti va da si ea sustinerea de care ai nevoie ca sa stai cu putere pe propriile picioare. Este o perioada pozitiva pentru tine chiar daca uneori nu pare asa. Mai da intamplarilor cateva zile sa se prezinte si sa iti arate adevaratul lor potential pentru tine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile care sunt in fata ta pot parea blurate si nu vezi clar care iti este perspectiva si cum iti afecteaza credintele situatia curenta. Dispozitia ti s-ar putea schimba de sus jos pana cand iti gasesti punctul de echilibru. Odihneste-te mai bine si nu lasa presiunea lumii exterioare sa ia controlul asupra emotiilor tale. Ai multe de care sa fii mandru si multe lucruri facute foarte bine iti dovedesc valoarea.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARTI 15 SEPTEMBRIE. Cu cine intri in barba iubirii?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MARTI 15 SEPTEMBRIE 2020. Ce atmosfera romantica? Ce schimbari surprinzatoare? Venus in Leu face cuadratura cu Uranus in Taur. Nu mai ai unde sa te ascunzi. Spune ce simti! Sagetile lui Cupidor zboara peste tot. Esti gata sa urci in barca iubirii?

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Daca vrei sa te apropii de persoana iubita, renunta la "eu", asculta-l mai mult si lasa-l sa-si marturiseasca sentimentele. Daca esti singur, un puternic magnetism sexual atrage in jurul tau persoane care iti cresc increderea de sine.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Da-ti voie sa te relaxezi si sa traiesti momente intime alaturi de partenerul de cuplu. Relatia iti ofera acea oaza de liniste si satisfactie de care ai nevoie. Pune-ti imaginatia la lucru si rezerva-i o surpriza persoanei iubite. Daca esti singur, fa-ti curajul si marturiseste ce simti. Cine stie ce ti-ar putea aduce aceasta declaratie. S-ar putea sa descoperi inceputul unei noi povesti de dragoste.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Renunta la atitudinea certareata si petrece o seara linistita alaturi de partenerul de cuplu. Daca esti singur, poate ca a sosit timpul sa te concentrezi pe viata amoroasa. Te-ai cam obisnuit cu singuratatea, dar oare chiar asa sa fie? Scoate romanticul din tine la lumina!

Horoscop TAROT ZILNIC 15 SEPTEMBRIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de 15 SEPTEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

Marea Preoteasa

Pot exista momente in care te vei simti responsabil pentru tot ce nu este bine in acest Univers. Dar nu le poti rezolva tu pe toate. Relaxeaza-te, odihneste-te. Faptul ca iti pasa de oameni este un lucru bun, dar faptul ca vrei sa te transformi in salvator universal iti consuma energia.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Soarele

Nu ai intotdeauna energia, motivatia si vitalitatea pentru a te ocupa de atat de multe lucruri cate vrei. Dar acest lucru nu este ceva rau! Ci este un semn ca nu iti organizezi mai bine timpul si prioritatile. Da-ti voie si sa te bucuri pur si simplu de viata!

Horoscop tarot zilnic GEMENI

2 de bate

Cartea simbolizeaza planificarea viitorului, progresul, deciziile, descoperirea. Se anunta succesul unui efort depus in trecut. Este vremea sa tragi linie sa vezi ce ai facut si cu ce rezultate, apoi sa demarezi alte proiecte de viitor.

Etalare zilnica RUNE mistice MARTI 15 SEPTEMBRIE 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 15 SEPTEMBRIE 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – MANNAZ. Esenta este apa iar apa este clara si flexibila. Claritatea si disponibilitatea sa te schimbi sunt alegeri eficiente de a fi acum. Daca esti drept cu tine, vei fi drept si cu altii si altii cu tine. Fii devotat, fii moderat si fii si tu flexibil ca apa, doar atunci vei avea o directie clara.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Nauthiz : Daca ai o situatie ce te nemultumeste, ce preferi, sa te plangi si vaiti la nesfarsit si astfel sa recazi mereu in aceeasi situatie ce se repeta, sau sa o elimini o data pentru totdeauna din viata ta. Ia acea ultima decizie. Plangerile si furia nu fac decat sa iti fure din energia necesara sa combati ceva din tine ramas nerezolvat. Fii puternic.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – PERTH, inversata. Nu te astepta la prea multe acum. Daca repeti ceea ce este vechi, te poti astepta la suferinta. Nu te mai focusa pe trecut ca astfel iti neglijezi adevarul din clipa prezenta, singurul care contine bogatia viitorului. Daca consideri ca ai ghinion sau blocaj sau provocare, este doar alegerea ta sa gandesti asa. Depinde doar de punctul tau de vedere. In fapt, este forma prin care esti ponderat de la o dorinta ce nu este pentru binele tau.

