Horoscop zilnic : Horoscopul zilei de azi, MARTI 25 IUNIE 2019. Mai vindecam unele rani cu Chiron!

Insa inainte de a merge mai departe, tinem cont ca Luna in Berbec se intalneste azi in conjunctie cu Chiron aflat in Berbec pana in 2027, micul astru responsabil cu vindecarea ranilor noastre profunde de identitate (cu unele ne-am nascut, pe altele le-am dobandit pe parcurs). Chiron in Berbec joaca un rol mare in devenirea noastra si poti citi AICI ce tip de rani vindeca la fiecare zodie pana in 2027.



Azi ni se ofera ocazia sa vindecam vechi rani si sa ne extragem puterea din propria fiinta, din adancul nostru, de acolo unde resursele interioare sunt bogate si ne sustin. Gaseste curajul sa mergi inainte cu onestitate, autentic, fara scuze si explicatii, fara sa bati toba. Doar lasa-ti fiinta sa straluceasca. Simplul fapt ca faci asa ceva poate sa vindece asa de multe dureri...



Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Daca te vindeci pe tine sufleteste esti automat intr-o pozitie mult mai buna sa ii ajuti si pe altii sa se vindece. Experienta ta poate fi de mare folos pentru cineva care se simte acum ratacit. Din fericire, progresul este usor azi datorita cooperarii dintre Luna si Chiron in zodia ta. Principalul cadou pe care il poti da altui om este sa fii tu insuti – este o reamintire glorioasa a puterii de a fi integru in aceasta viata. Dar si o incurajare calda si disponibilitatea de a pune intrebari pline de compasiune sunt instrumente folositoare. A fi prezent alaturi de cineva inseamna mult mai mult decat doar a fi acolo fizic.



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Un adevar inevitabil se uita spre tine insistent azi. Este necesar sa iti vezi si recunosti sentimentele ca sa poti trece prin ele. Fa fata emotiilor pe care ai dori sa le eviti. Poate ca iti tulbura imaginea de sine sa te vezi altfel decat puternic si curajos, dar e sanatos sa te privesti asa cum esti in unele zile. Si nu e nimic rau sa fii si vulnerabil. Din fericire, increderea de sine iti creste cand iti privesti ranile cu intentia de a invata din ele si de a creste. Nelson Mandela a spus : Omul curajos nu este cel ce nu se teme ci cel ce isi cucereste acea frica." Aceasta e sansa ta sa iti vindeci una din ranile de identitate, cu ajutorul conjunctiei dintre Luna in Pesti si Chiron.



Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Esti dispus si dornic sa rezolvi orice fel de neintelegere recenta cu prieteni sau asociati sau membri de familie. Dar poate sa iti para stresant sa fii singurul care tine ridicata ramura de maslin pentru ca exista astfel oricand posibilitatea sa fii respins. Cu toate acestea, daca doresti sa repari un drum bolovanos intre tine si altii, vei persevera in intentia ta de a dobandi pacea chiar si daca ti se intoarce spatele. Pe de alta parte, este destul de corect sa ceri cuiva drag sa isi ceara scuze daca simti ca a gresit cu ceva fata de tine si te-a ranit. Aceasta e sansa ta sa iti vindeci una din ranile de identitate, cu ajutorul conjunctiei dintre Luna in Pesti si Chiron.



