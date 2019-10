Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARTI 8 OCTOMBRIE 2019. Venus intra in Scorpion, totul devine despre intimitate

Relatiile sunt despre incredere si intimitate, bani si putere cu Venus in Scorpion. Si desi acestea sunt mereu subiecte delicate, trebuie sa te lasi pe pana lui Venus, care prefera ca totul sa fie personal, si sa te scufunzi in adancimile acestor teme, asa cum ii place Scorpionului.

Dragostea si relatiile sunt preocuparea principala a lui Venus iar Scorpionul doreste orice, fie amor fie ura, numai nu indiferenta. Venus in Scorpion nu este un tranzit relaxat, superficial ci profund, adanc, intens, pasional. Daca nu esti dispus sa fii si tu asa in relatiile tale, vei avea un tranzit dificil pana pe 1 noiembrie. Lasa-te dus de aceasta energie si vezi unde ajungi.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi poti simti si vedea cum moralul iti ajunge in haos si apar neintelegerile cu altii care au potentialul de a inrautati un stres existent. Nu face nicio miscare pripita pentru ca se prea poate sa sfarsesti pe o cale gresita. Tine-ti fruntea si barbia sus si gandeste ganduri fericite, chiar daca nu au legatura cu realitatea zilei, si tot ce nu e roz acum va trece cu siguranta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Fii pregatit pentru aparitia unor surprize minunate azi care sa iti aduca bucurie. Este timpul sa iti reexaminezi unele planuri si sa iti recalibrezi directia in functie de ce s-a intamplat nou in ultimul timp. Acest mod de abordare te va ajuta sa depasesti probleme ce iti parea de nerezolvat in trecut. Totul va iesi bine cu conditia sa ai incredere in tine si in abilitatile tale. Climatul este unul de munca sustinuta dar incearca sa nu te neglijezi. Gaseste timp pentru odihna si relaxare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astrele te vor ajuta azi sa gasesti solutii la probleme ce ti-au dat bataie de cap de ceva vreme. Incearca sa iti impui un ritm echilibrat si nu forta mai mult decat iti permite nivelul de energie al zlei. Da-ti timp sa te decompresezi ca sa eviti extenuarea. Nu te retrage, totusi, in carapacea ta sau sa devii un pustnic tacut.

