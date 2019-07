Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 3 IULIE 2019. Venus intră în sensibilul Rac de azi! Schimbări noi în amor!

Fii pe faza, nu iti face mari planuri si vezi ce iti aduce in fata Universul, recunoaste un nou drum, un nou mod de gandire, un final. Astazi o noua planeta intareste influenta Racului asupra noastra pentru aceasta luna iulie. Luna Noua si eclipsa de Soare au fost in Rac, Soarele este in Rac si acum Venus, planeta iubirii si relatiilor se muta in sensibilul Rac. Fiind la doar o zi dupa eclipsa, asta nu poate sa insemne decat un singur lucru : oricare ar fi noul inceput pe care il ai pe rol, dragostea joaca un mare rol in el !

Tot ce iubesti, lucruri, idei, activitati, oameni sunt acum cheie pentru noul tau inceput. Si la fel si relatiile ! Este vremea de a forma conexiuni emotionale care te hranesc si sustin si care sunt stalp pentru tine in acest nou inceput. Relatiile vor cunoaste o schimbare de ton si ritm, accentul fiind pus pe sentiment. Romantismul si intimitatea sunt in fruntea agendei in aceasta luna, laolalta cu florile, ciocolatele si impartasitul trairilor in jurul unei delicioase mese gatite acasa pentru persoana pe care o iubesti.

Luna care ieri a fost Noua si a acoperit Soarele in Rac are pe Saturn in opozitie azi si ne arata exact cum sa invigoram ceva care a cam baltit de ceva vreme. Care este aspectul pe care il iubesti ce este important pentru tine si iti necesita atentia ? Tine-ti antenele in alerta azi si urmeaza-ti intuitia si ghidarile !

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi in care ai de onorat orice angajamente ai. Poate sa implice destul de multe compromisuri intre ce ai de facut si dorinta de distractie si de ritm mai relaxat, dar trebuie sa te tii de cuvant si sa nu dezamagesti. Nu pentru ca ai obligatia de a nu dezamagi ci pentru ca te respecti suficient incat sa fii o persoana verticala cu cuvantul dat. Capacitatile tale de imaginatie te vor ajuta sa iti implinesti un scop. Progresul iti va fi foarte mare pentru ca poti fi extrem de focusat si esti deschis la suflet si spre nevoile altora.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Comunicarea este cheia pentru ziua ta de azi. Deschide-ti inima in fata unui prieten apropiat sau unei persoane iubite. Ceva te-a suparat in ultima vreme ? Te simti ingreunat de ceva nerostit ? Azi este ziua in care sa iti ventilezi furia si frustrarea. O solutie benefica va iesi in timp ce discuti. Tine minte ca inima te va ajuta cu conditia sa fii conectat cu sinceritate si fara teama la ceea ce simti. Te asteapta o surpriza placuta la finele zilei.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Deschide-ti mintea ca sa iti impartasesti filozofiile si ideile azi cu cineva cu care simti ca rezonezi si pe masura ce o faci vei simti ca ai gasit un spirit inrudit. Asta poate sa iti paveze o frumoasa prietenie sau un parteneriat viabil. Cu putin spirit de observatie, poti sa inveti multe lucruri folositoare de la altii iar aceasta cunoastere iti va fi benefica in viitor. Poti si sa intalnesti pe cineva cu care sa te deschizi despre opiniile si ideile tale.

