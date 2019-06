Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 5 IUNIE 2019. Patru planete în Rac, atenţie la furie şi alte emoţii!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 5 IUNIE 2019; proaspata Luna in emotionalul Rac e in conjunctie cu Marte, planeta actiunii, aflat tot in Rac dar si cu Nodul Nord aflat tot in Rac, deci lucrurile se pot ambala si deveni mai dure. Suntem oficial in sezonul de eclipsa intrucat urmatoarea eclipsa e la mai putin o luna de zile distanta. Poti simti o presiune ? Luna in Rac sigur poate, deci ai grija sa nu explodezi emotional la membrii familiei azi.