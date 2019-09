Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 28 SEPTEMBRIE 2019. Ce aduce Luna Nouă în Balanţă de azi?

Luna Noua inseamna intotdeauna loc pentru ceva nou in viata noastra. Aceasta Luna Noua in Balanta aduce dragoste, bucurie si noroc, gratie influentei unei stele armonioase numita Zaniah si a frumosului aspect de sextil dintre Venus si Jupiter. Totodata, exista si un aspect minor cu Uranus, ceea ce sugereaza ca putem fi nevoiti sa facem oarecari ajustari in alte domenii in viata ca sa ne bucuram din plin de noi dezvoltari ce sunt aduse acum de Luna Noua.

Este o Luna Noua cu o influenta iubitoare si sociabila, tocmai buna pentru iesit la intalniri, fie ele total noi, fie in relatii in derulare, pentru startul unei noi povesti de amor, pentru logodit, pentru casatorii.

Balanta este zodia relatiilor, deci vom fi ghidati de aceasta lunatie sa gasim idei noi prin care sa cream legaturi si conexiuni mai sanatoase cu altii, fie setand granite fie manifestand recunostinta celor dragi. Daca o relatie a fost mai provocatoare sau dificila, aceasta Luna Noua te poate inspira sa te desprinzi de ea sau sa o abordezi intr-un mod total nou. Ambele situatii inseamna, din nou, noul adus in viata ta.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astrele privesc favorabil spre tine astazi si vei gasi energia si determinarea sa scapi si sa te eliberezi de situatii neplacute si nedorite care te-au tinut blocat in tot acest timp si te-au impiedicat din a-ti implini visele si obiectivele. Ai face bine sa dedici mai mult timp familiei. Pune totul in ordine in familie ca sa gasesti acolo pacea cautata.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi vei gasi timp sa iti privesti ultima perioada a vietii si sa faci o inventariere realista. Asta te ajuta sa revizuiesti cum stai in relatie cu unii oameni sau situatii. Pe viitor trebuie sa nu mai ai incredere oricand si in oricine. Asta te protejeaza sa devii expus sau chiar tradat. Focuseaza-te pe propriile obiective si nu lasa factori externi sa te influenteze si dezechilibreze.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti asa de sigur pe tine, in sfarsit, si pe ce iti doresti, incat orice comentariu rautacios sau critici se duc pe apa sambetei. Nimic nu te poate da la o parte de pe drumul tau bun pe care ti l-ai construit pas cu pas. Esti bine infipt cu picioarele pe pamant si ai drept punct forte determinarea. Nu e de mirare ca atingi nivele de succes care sa iti asigure un viitor excelent !

