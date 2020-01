Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 17 IANUARIE 2020. Am trecut de sezonul eclipselor. Ce urmeaza?

Putem sa lasam in urma sezonul eclipselor.

Lucrurile au fost destul de intense la inceputul acestui nou an si deceniu. Si da, este deja 17 februarie, dar acum macar stim ca putem merge mai departe cu motoarele turate. Te poti simti ca si cum ai atins imposibilul sau esti cat pe ce sa reusesti si chiar asa si este. Fa un pas in spate ca sa capeti perspectiva iar Mercur e aici sa ne ajute.

Mercur e in sextil azi cu Chiron, vindecatorul ranilor, si avem oportunitatea sa traim unele constientizari adanci si pline de semnificatie. Conversatii cu sens si vindecatoare pot avea loc. Poate ca este exact ce avem nevoie dupa ultimele luni care ne-au supus la atatea provocari. Insa nu primim mai mult decat putem duce si din ele iesim mai puternici. Am supravietuit, suntem aici. Si cu siguranta am facut mai mult decat doar sa supravietuim. Mai siguri pe noi, sa facem un pas in spate si sa privim obiectiv, sa examinam unde ne aflam.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Un nou vecin ce te intriga sau cunostinta intamplatoare de care te simti atras poate sa vina in contact cu tine azi. Asta iti poate creste starea de entuziasm. Prea probabil, vei face conversatii placute si va va face placere compania reciproca. Fie ca alegi sa duci mai departe atractia fie ca nu, depinde de situatia curenta a amandurora, dar cel putin iti vei face un nou prieten.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O veste buna despre tema banilor poate aduce un val de entuziasm in casa ta azi. Unul din obiective poate fi sa investesti bani ca sa imbunatatesti situatia curenta. Te poti gandi chiar sa te muti sau sa cumperi o alta locuinta. Te poti izbi de multe idei bune ce sa faci cu banii, dar mentine totusi spiritul realist. Tine si de o suma de bani pentru rezerva de orice eventualitate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti avea destul de multe telefoane importante de dat si de primit si vrei sa te ocupi de ele inainte de a face orice altceva. Iti vei transmite mesajele si punctele de vedere cu brio pentru ca abilitatile tale de comunicare sunt foarte puternice. Cuvintele se combina cu emotiile pentru a crea o buna intelegere intre tine si aproape oricine, fie ca vorbesti la telefon fie ca scrii.

