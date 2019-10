Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 25 OCTOMBRIE 2019. Deschide-ti sufletul!

Venus si Pluto iti intra pe sub piele

Relatiile au nevoie de mai multa intimitate, dar mai ales de incredere. Profita de aceasta oportunitate pentru a fi deschis si a-ti impartasi secretele cu partenerul de cuplu. Aceasta incredere va va apropia si mai mult. Daca vei tine totul pentru tine, ai putea incepe sa te simti din ce in ce mai retras si mai singur. Toata lumea are nevoie de o persoana in care sa aiba maxima incredere, pentru a-si spune pasul fara ocolisuri. Azi e ziua aceea in care trebuie sa fii deschis.

Atentie la bani!

Ar trebui sa acorzi o atentie deosebita capitolului bani. Luna in Fecioara face sextil cu Venus si trigon cu Pluto. Jupiter intra si el in schema si te face sa gandesti mai pozitiv. Totusi, nu lasa banii sa iti scape usor din mana. Negociaza pretul acolo unde poti, urmareste reducerile si vei putea economisi ceva.

Rani de vindecat!

Un alt aspect important al zilei este opozitia Luna – Chiron. Micutul vindecator de rani, aduce la suprafata alte suferinte ce trebuie rezolvate pentru a putea continua drumul. Nu mai ingropa capul in nisip, scoate la lumina tot ce ai ascuns sub pres si incepe un nou proces de vindecare.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca vrei sa participi la o clasa de yoga este o decizie buna. Daca incerci sa mananci alimentatie ayurvedica este deasemenea bine. Orice faci pentru echilibru minte-corp-suflet este bine. Te poti astepta sa ti se intample multe lucruri noi si placute azi. Nu fii ingrijorat cu banii, exista premize favorabile in viitorul apropiat sa vina spre tine o suma de bani.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aparent, ziua de azi ar putea evolua intr-una dificila. Dar maturitatea si experienta ta de a te descurca in situatii adverse va veni in ajutorul tau. Vei fi in stare, pe masura ce ziua avanseaza, sa lamuresti orice problema ce apare si sa termini ziua intr-o nota optimista. Daca esti implicat intr-o afacere, ziua va fi buna si chiar profitabila.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te asteapta o zi fructuoasa si plina cu oportunitati. Vei fi in stare sa iti rezolvi toate treburile usor si placut. Oricum, va fi nevoie sa investesti un efort suplimentar ca sa ii satisfaci pe altii. Vei putea fi implicat in tot felul de discutii cu membrii familiei si vecinii. Atitudinea ta e cea care va face diferenta ce fel de discutii vor fi.

