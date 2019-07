Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 5 IULIE 2019. Ne umplem de speranţă cu Luna în Leu!

Bucura-te de ziua de vineri, bucura-te ca e zi de vara si inceput de weekend, gaseste de ce sa te bucuri in lumea ta si fa-o bine si sanatos. Luna este in maiestuosul si stralucitorul Leu iar pentru noi intotdeauna este o veste buna cand Luna e in Leu, mai ales in timpul weekendului.

Am trecut de eclipsa totala de Soare si Luna Noua in Rac de acum 3 zile, desigur ca efectele sale continua sa se manifeste cateva saptamani, chiar luni, dar altfel le vedem si profitam de ele cand primim ajutor precum Luna in Leu sau Venus in sensibilul si iubitorul Rac – unde s-a instalat intre 3 si 28 iulie, asa cum scrie in horoscopul special AICI.

Luna in Leu vrea doar sa te distrezi si sa iti urmezi inima spre aventuri minunate ale vietii. Luna in Leu iti da speranta si aduce stralucirea Soarelui in viata ta. Ea este in trigon cu optimistul Jupiter care aduce portia sa in plus de speranta si oportunitati. Este o zi placuta si distractiva de Vineri care da tuturor clipe luminoase, caldura si usurinta de a trai.

Si pe planul iubirii, lucrurile stau incredibil de romantic si datorita energiilor de amor ce ne influenteaza : cu Venus in Rac si Marte in Leu, iubirea este timida dar galanta, ingrijeste dar este si mandra. Exista un ton emotional accentuat in toate relatiile si este in regula sa iti arati si partea sensibila si delicata fara sa te crezi vulnerabil.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Vor fi evenimente pe care nu ti le poti explica usor in viata ta in aceasta perioada. Sentimente tandre curg lin de la tine spre orice persoana intalnesti si vei impresiona mult acesti oameni, in special pe cei de sex opus. Normal ca sub acest efect multe lucruri frumoase se pot intampla pe care nu aveai cum sa le anticipezi. Astfel, devii mai constient de munca pe care trebuie sa o faci cu tine, cu emotiile si energiile tale, ca sa te intelegi bine cu oamenii, atat acasa cat si in zona profesionala.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Cu multa usurinta poti ridica orice din viata ta, situatie, persoana, si sa iti faci viata mai ampla si mai buna. Mentine-ti focusul pe ce vrei si te intereseaza si du-ti intreaga energie acolo. Doar fii atent si constient sa nu spui nimic care poate duce intr-o incurcatura emotionala. Lumea e mai sensibila si mai suspicioasa, inclusiv tu, din pricina lui Venus in emotionalul Rac incepand de ieri. Cei implicati in afaceri si le pot extinde sau intari ceea ce este deja stabilit.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pregateste-te pentru vesti bune, in special in ceea ce priveste caminul tau si viata personala. Se anunta oportunitati sau informatii pe care le asteptai in legatura cu o proprietate sau poti finaliza planuri si acte pe tema cumpararii unui imobil. Profita de energiile pozitive. Daca te-ai gandit sa renovezi, aranjezi, redecorezi actuala locuinta sau o parte din ea, este cea mai buna perioada sa demarezi acest proiect. Venus e in Rac incepand de ieri toata luna iulie si ne face dornici sa ne infrumusetam sancturarul casei de unde ne extragem energia.

