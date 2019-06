Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 7 IUNIE 2019. E timpul să acţionezi rapid!

Mercur si Uranus sunt camarazi fantastici in acest sextil al zilei, deci sa ne asteptam si noi la lucruri bune aparute spontan. Poate ceva ce auzi te elibereaza, poate e vorba de o veste sau de ceva ce spune cineva. Se poate sa ai tu o idee geniala de moment. Cheia aici e sa simti aceste momente si sa si actionezi. Intutia iti da dar nu iti "baga in traista", cum se spune. De tine depinde ce faci cu aceasta informatie si inspiratie.

Uranus e in Taur, asa cum stim in detaliu si DE AICI, deci e vorba de aspecte practice spontane benefice pe care le poti gandi, rosti, auzi (zona lui Mercur) si pot avea mare legatura cu banii. Poate si legat de caminul tau, de viata amoroasa, de stima de sine. Orice vine, este eliberator, se intampla repede si aduce entuziasm ! Fii pe faza !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire !

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ti se mai intampla sa ai dificultati sa te decizi, sa alegi dintre mai multe posibilitati bune pentru tine ? Daca da, bucura-te ca azi nu este una din acele zile. Daca ai de luat o decizie importanta referitoare la viata ta personala, o vei putea lua cu usurinta, ceea ce e o eliberare mare pentru tine. Dar daca te confrunti cu luarea unei decizii majore, oricat de multa claritate ai, mai amana putin si gandeste-te bine. Poti decide si in alta zi. Ce iti aduc planetele azi in iubire ? Afla-ti mesajul zodiei in noul Horoscop zilnic dragoste AICI !

Luna e in Leu tot weekendul. Stii ca asta inseamna ceva special in amor ? Citeste Horoscopul weekend de dragoste sub Luna aici.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Inca poti simti nevoia sa inveti mai mult despre lucrurile si planul spiritual al vietii. Astazi vei medita, probabil, ceva mai mult la viata ta. Incotro se indreapta mai exact viata ta ? Esti fericit si unde crezi ca apartii ? Daca iti analizezi viata cu atentie, vei fi in stare sa gasesti acele elemente de care ai nevoie pentru a avea raspuns la asemenea intrebari. Ele vor rasari in mod spontan si benefic in mintea ta. Ce iti aduc planetele azi in iubire ? Afla-ti mesajul zodiei in noul Horoscop zilnic dragoste AICI !

Luna e in Leu tot weekendul. Stii ca asta inseamna ceva special in amor ? Citeste Horoscopul weekend de dragoste sub Luna aici.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi chiar ca poti spune ca este o zi cu adevarat benefica pentru tine. Ai o viziune personala despre viata si iti place sa o impartasesti cu altii. Esti departe de a gandi ca ai fi vreun Mesia dar simti nevoia sa vorbesti cu copiii sau cu oameni mai tineri despre viziunea ta, cu dorinta de a le da o mana de ajutor. Azi vei fi in stare sa comunici minunat cu oamenii din jur si ei vor fi receptivi la ceea ce ai de spus. Cu siguranta cineva va fi impactat pozitiv de ce aude de la tine, deci nu te abtine. Ce iti aduc planetele azi in iubire ? Afla-ti mesajul zodiei in noul Horoscop zilnic dragoste AICI !

Luna e in Leu tot weekendul. Stii ca asta inseamna ceva special in amor ? Citeste Horoscopul weekend de dragoste sub Luna aici.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO