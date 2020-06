Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de DUMINICĂ 7 IUNIE 2020. Ce-ţi dă stabilitate?

Se incheie o saptamana cu de toate, incununata cu prima eclipsa a verii. Pune-ti picioarele pe pamant si gaseste-ti elementul de stabilitate. Ai nevoie de el.

Luna in Capricorn face trigon cu Uranus in Taur si cuadratura cu Chiron. Te poti simti mai vulnerabil, inasa ai nevoie de mai multa autencitate. Renunta la masti! Arata-ti unicitatea! Aceasta eliberatoare perspectiva te face, insa, sa te simti vulnerabil.

Luna face opozitie si cu Mercur si simti ca ai nevoie de multe cuvinte. Spune ce simti, spune ce crezi. Deschide-ti mintea! Si, nu in ultimul rand, ar fi de mentionat sextilul dintre Luna si Marte cel razboinic. Noroc ca stie Capricornul cum sa se descurce in acest razboi. Pastreaza-ti motivatia si mergi inainte cu curaj!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In timp ce ai nevoie de mult suport moral ca sa iti mentii starea de spirit sus, esti si binecuvantat cu compania unei persoane care are exact ce este nevoie ca sa iti livreze asta. Vei obtine rezultate pozitive azi cu conditia sa nu o lasi mai moale in ce faci. Foloseste-ti imaginatia si creativitatea ca sa o iei inaintea competitiei.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este o zi pe care ar fi cel mai bine sa o petreci cat mai mult tu cu tine. Poate nici asa insa nu vei atinge starea de pace si liniste sufleteasca dupa care tanjesti. O situatie mai neplacuta te poate forta sa ai de-a face cu realitatea. Acum realizezi cat de multa putere ai in tine urmare a devotamentului fata de divinitate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Intotdeauna ai fost o persoana generoasa de felul tau, insa astazi atitudinea ta binevoitoare nu iti ajuta la mai nimic. Pot fi oameni care doresc sa profite de pe urma ta si te poti gandi ca a fi viclean poate ar ajuta sa tii aceste capuse la distanta de tine. Dar pe masura ce ziua avanseaza, vei multumi divinitatii pentru toate lucrurile valoroase din viata ta de care devii constient. Increderea ta in divinitate va ramane nestirbita.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO