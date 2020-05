Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de JOI 28 MAI 2020. Ce mesaj îţi transmite Universul?

Emotii puternice de la Mercur in Rac

Cu Racul este tot timpul vorba despre chestiuni personale. Daca la suprafata pare destul de amuzat si distrat, inauntrul carapacei sale lucrurile pot sta cu totul pe dos. Cine traieste cu un Rac ii cunoaste starile foarte bine. Cam asa se intampla acum cu fiecare zodie in parte, din cauza faptului ca Mercur s-a mutat in Rac. Emotiile sunt puternice, temperatura creste, interactiunile se inmultesc, dar la fel si schimbarile de stare.

Luna in Leu face sextil cu Venus retrograd in Gemeni, ceea ce aduce bucuria reintalnirii cu prieteni vechi. Poate chiar iti apare in cale un fost partener si-ti prinde bine sa depeni amintiri. Nu este exclus sa se lege o noua idila daca nu va impiedica vreun statut marital.

Mesaje din Univers? Ooo, desigur! Chiar inainte ca Mercur sa intre in Rac s-a intersectat cu Nodul Nord din Gemeni. E ca si cand ar fi deschis un post de radio pe a carui frecventa esti deja si se aude full stereo. Nu-ti ramane decat sa asculti cu atentie si sa afli ce-ti transmite personal!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se prea poate ca azi sa te simti cam nesigur de unele lucruri dar ziua sa te invete cum sa reactionezi diferit. Tu esti cel care creste sau lumea e cea care se face mai mica in ochii tai ? Poate nici una nici alta, insa ti-ar placea sa creezi o amprenta speciala in lumea de care te simti asa de apropiat azi. Asculta cu atentie in tacere ce iti transmite intuitia. Vei avea surprize placute si neasteptate.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ai o stare cam emotionala pentru felul tau de a fi care te poate incomoda intr-o situatie delicata in care nu ai dori sa simti emotii. Apeleaza la nevoie la ajutorul partenerului tau ca sa iesi din orice situatie. Este o zi pentru acel tip de comunicare intima si profunda de cuplu. Si castigurile financiare iti sunt foarte la indemana insa stai departe de pariuri sau de orice miscare de risc. Pune-ti cuvintele cu prudenta la inaintare ca sa nu ranesti pe nimeni pe care iubesti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi te gaseste in modulul tau de dominator. Ai dori sa preiei conducerea si sa iti demonstrezi autoritatea. Totusi, trebuie sa fii atent sa nu te arunci cu toata greutatea ta peste oameni, oricata dreptate ai. Ai putea sa calci accidental pe cineva pe picioare. Desi esti convins ca tu stii mai bine si poti gestiona o situatie cel mai bine, ti se recomanda totusi cooperare si armonie cu ceilalti in timp ce abordezi absolut orice proiect.

