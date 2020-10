Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de MIERCURI 28 OCTOMBRIE 2020. Ce ai ascuns sub preş?

Ai o problema veche, o relatie-problema (personala sau profesionala) sau o problema in relatie pe care o tot ascunzi sub pres? A venit timpul sa stai din nou la masa negocierilor. Venus este la ea acasa si iti da o mana de ajutor pentru a netezi drumul spre orice schimbare. Luna este in Berbec si se pregateste de un mic salt inainte, pentru a obtine tot cee ace iti doresti.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi ar trebui sa fie o zi in care sa te simti bine. Te mai odihnesti dupa intensitatea ultimelor saptamani care au fost epuizante. Meriti aceasta zi ca sa iti intinzi picioarele relaxat sau sa te bucuri de compania prietenilor si familiei. Mentine lucrurile usor si placut. Nu pune presiune pe tine ca sa realizezi nimic din cale afara. E si maine o zi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar daca sunt multe lucruri pe care ai vrea sa le faci, nu sunt toate in carti azi. Exista o comoditate in aer pe care e greu sa o elimini. Macar linisteste-te ca nu esti singurul care se simte asa. In jurul tau sunt si altii ce se misca in reluare. Incearca sa te focusezi sa faci sarcini mici una cate una. Desi nu vei realiza prea multe in acest fel, macar vei realiza ceva.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ar trebui sa te simti cu siguranta liber sa vorbesti ce gandesti azi. Poti avea tot felul de ingrijorari pe cap si sa vezi ca a le expune la lumina zilei fac sa fie mai putin amenintatoare. Asigura-te ca alegi un prieten apropiat sa se deschida spre tine. Si daca te simti bine, repeta experienta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO