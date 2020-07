Horoscop zilnic: Horoscopul zilei JOI 9 IULIE 2020. Pe cine trebuie să ierţi?

Iertare si acceptare cu Luna in Pesti

Luna in Pesti este despre iertare, acceptare, compasiune. Luna in Pesti nu te lasa sa porti ranchiuna, oricat de mult ti-ai dori asta. Pestilor nu le place sa iti poarte pica. Li se pare ca se indeparteaza de Dumnezeu daca fac asta. Si nimic nu merita un asemenea sacrificiu, spun Pestii.

Si, totusi, ai grija sa nu intri in capcana victimizarii. Pestii mai fac asta, transformandu-se intr-un "mucenic" care nu poate decat sa accepte o situatie. Ni asa nu este in regula sa procedezi.

Pe masura ce patrarul de Luna face cuadratura cu Planeta iubirii – Venus, vei simti nevoia sa lamuresti orice problema ar putea aparea in relatia de cuplu. Solutia poate fi un compromis care sa reaprinda pasiunea.

Spune ce ai pe inima. Luna face trigon cu Mercur si sextil cu Uranus, ceea ce te inspira sa folosesti cuvintele potrivite ca sa-ti exprimi sentimentele. Te va uimi senzatia de eliberare pe care o vei resimti dupa aceea.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Presiunea tuturor responsabilitatilor pe care le-ai avut in ultima vreme te-au epuizat. Ai rabdare, foloseste-ti resursele interioare si continua. Vei reusi, in cele din urma tot ce ti-ai propus. Nu te feri sa ceri ajutorul persoanelor in care ai incredere, deoarece aportul lor poate fi util.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Presiunea tuturor responsabilitatilor pe care le-ai avut in ultima vreme te-au epuizat. Ai rabdare, foloseste-ti resursele interioare si continua. Vei reusi, in cele din urma tot ce ti-ai propus. Nu te feri sa ceri ajutorul persoanelor in care ai incredere, deoarece aportul lor poate fi util.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Incearca sa gasesti oamenii care sa fie alaturi de tine atunci cand ai nevoie. Vei vedea cat de important este sa ai pe cine sa te bazezi in momente cheie. Fa-ti timp pentru a intalni oameni noi. Nu amana aceste momente.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.