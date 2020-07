Horoscop zilnic: Horoscopul zilei MARŢI 7 IULIE 2020. Simţi agitaţia?

Sparge rutina cu Luna si Uranus!

Luna in Varstator face cuadratura cu Uranus si iti da un aer de rebel. Vrei sa ai parte de mai multa actiune, vrei sa risti. Foloseste-te de aceasta energie puternica pentru a iesi din rutina, pentru a lua initiativa, pentru a face ceva diferit! Fii proactiv, dar fii atent! Risti sa fii prea repezit si sa nu faci ce trebuie.

Mercur si Marte se apropie intr-un joc periculos. Se simte tensiune in aer. Nici nu e de mirare cand tocmai ce ne-am despartit de o eclipsa de Luna si cea de-a doua conjunctie din an Jupiter-Pluto. Cuadratura Marte-Mercur este un fel de cireasa de pe tort. Atentie la ce spui, ca sa nu regreti mai tarziu!

Nu uita! Nu gandesti chiar limpede, mai ales ca Mercur este inca in miscare retrograde. Mercur si Marte se vor mai intalni inca o data, in 27 iulie, iar ce se intampla acum va avea efecte toata aceasta perioada, daca nu mai mult.

Daca, totusi, vrei sa scapi de toata aceasta energie care te tine intr-o stare de nervozitate si agitatie, iesi tin rutina ta obisnuita! Plimba-te, mergi la alergat, exploreaza-ti cartierul din perspectiva unui turist, gateste ceva care iti place, scrie ce simti pe o foaie de hartie apoi poti da foc la ce ai scris!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Conjucntura astrala de azi ar trebui sa iti fie de ajutor in trasarea planurilor viitoare. A venit momentul sa profiti din plin de talentele tale. Mergi inainte cu incredere de sine si ii vei inspira pe cei care te privesc.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai tendinta sa te impiedici in detalii lipsite de importanta si sa-ti pierzi energia pentru activitatile care conteaza cu adevarat pentru tine. Nu doar ca iti creezi singur probleme, dar te si frustrezi ca ai pierdut vremea. Schiba-ti atitudinea. Relaxeaza-te putin, priveste pozitiv spre viitor si mergi inainte cu optimism. Vei putea astfel si sa-ti rezolvi problemele, si sa iti realizezi obiectivele.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi care te avantajeaza. Nivelul de energie ridicat te ajuta sa faci ceea ce ti-ai propus. Ia-ti viata in propriile maini si schimba ce de de schimbat. Succesul intr-un domeniu la care lucrezi de multa vreme iti va creste nivelul de satisfactie si incredere de sine. Totusi, comunicarea cu cei dragi si cu prietenii s-ar putea dovedi defectuoasa. E ceva pe termen scurt, dar tot trebuie sa te controlezi, ca sa nu iti strici relatiile.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.