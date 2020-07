Horoscop zilnic: Horoscopul zilei MIERCURI 22 IULIE 2020. Soarele intră în Leu. Eşti pregătit pentru distracţie?

Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 22 IULIE 2020. Mercur este ocupat ca o albina. Azi face sextil cu Uranus in Taur, pentru a treia oara in ultimele luni, iar creierul este bombardat de idei stralucitoare. Pregateste-te pentru multa agitatie, discutii nebunesti si intalniri neasteptate. Soarele urmeaza Luna si intra in stralucitorul Leu. La multi ani, draga Leu! Ce poate fi mai frumos si mai distractiv de atat?! Distreaza-te, fii fericit! Poti face mici prostioare cand nu e nimeni atent.