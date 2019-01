Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru DUMINICĂ 27 IANUARIE 2019. Recapitulare după eclipsă!

A trecut doar o saptamana de la super-dramatica eclipsa totala lunara in Leu care poate ti-a ridicat la fileu anumite teme puternice de viata. Orice a iesit la iveala are repercursiuni puternice. Viata ti se transforma chiar sub ochii tai. Aceasta zi de Duminica este ideala sa o traiesti in tihna si introspectie, privindu-ti viata, starile, credintele si sa vezi pana unde ai ajuns la acest final de ianuarie.

Ti-ai schimbat perspectiva despre anumite aspecte ale vietii tale ce nu erau in aliniere cu binele si bucuria Ai inceput sa faci actiuni noi conform noii gandiri ?

Luna e in opozitie cu Uranus azi si iti poate aduce inspiratii pe neasteptate. Organizeaza-ti viata dupa noile principii ! Luna in Scorpion se uita mereu dupa scopuri ascunse, dupa afaceri necurate si identifica orice asemenea aspecte, deci lasa-ti antenele intinse si alerte sa prinzi orice mesaj.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Va fi o zi placuta in care ce ti-ai planificat incepe sa se intample, in sfarsit. Te simti in forma si bine. Lucrurile in relatie se schimba spre bine. Te simti mai intim si mai iubit si capabil sa discuti orice te supara cu partenerul. Ceea ce aveti impreuna devine mai puternic – ceva real. Daca esti singur, iesi in lume si printre oameni. Sansa de a cunoaste pe cineva poate duce la mai mult.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Evenimentele ultimelor luni, combinate cu presiunea si confuzia aduse, te-au prins, probabil, complet cu garda jos. Daca ai facut anumite miscari gresite, ai ajuns intr-un impas. Insa acum este timpul sa iti reafirmi abordarea. Cu sustinerea partenerului si a familiei, iti clarifici mintea si iti cauti solutiile cele mai bune.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Cu tot felul de intamplari una dupa alta, poate ca te-ai simtit recent cam stresat. Dar de fapt, daca privesti mai obiectiv totul, vei realiza ca nu au fost decat furtuni intr-un pahar cu apa. Incearca sa privesti cu atentie adevarata natura a problemelor cu care te confrunti si pune-le intr-o lumina realista. Acum este timpul sa iti folosesti toata logica si intelepciunea ca sa vezi ce poti extrage bun din ce traiesti si numesti problema.

