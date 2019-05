Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 9 MAI 2019. În sfârşit, iubire, noroc şi plăcere! Pentru cine?

Venus in Berbec este in trigon cu Jupiter cel norocos si benefic – care ne e benefic si in timp ce e in retrograd pana la toamna – si toata lumea se simte generoasa.

Este o zi buna sa iti declari iubirea, sa ceri bani sau doar sa iti iei o zi libera si sa te distrezi. Este un sentiment bun in jur si vei simti cum si lucrurile pe plan profesional au o crestere sau circumstante favorabile. Pur si simplu simtim norocul.

Venus totodata este si in cuadratura cu Pluto retrograd si ne da interactiunilor o calitate insistenta, pasionala si neobosita. Orice poate fi gestionat cand ai toata bunele intentii, credinta si protectia din lume. Poate ca este sansa ta sa faci bani in plus. Sau sa fii cu cineva mai intim. Te simti in flacari si ai nevoie de cineva ca sa iti canalizezi aceasta energie.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu nu esti ca fel de a fi o persoana salbatica si nebuneasca, insa astazi poate iesi in forta la iveala un aspect din tine jucaus. Simti nevoia sa faci ceva diferit cu cineva drag. In loc de o seara tipica cu cina si un film, de ce nu incerci ceva special ? Iesiti la un jogging in parcul din apropiere sau radeti amandoi de amintiri dragi intr-un loc care are o semnificatie de suflet pentru voi. Nu conteaza varsta, conteaza doar sa iti dai permisiunea azi sa fii spontan si plin de dragalasenie ca un tanar indragostit de viata.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O persoana de sex masculin, poate ceva mai in varsta, poate veni la tine acasa si te poti simti ca si cum interactiunea cu el iti intrerupe anumite planuri propuse. Mentine intentii bune si ramai deschis ; asculta ce are sa iti spuna si citeste printre randuri daca nu cumva ceva din informatia ce vine spre tine iti este de folos. Pe planul casnic, daca te simti cam plictisit cum arata casa ta, aduna cateva elemente noi decorative si invioreaza atmosfera. Uneori este suficient sa o faci cu flori.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Casa si elemente de tehnologie sunt dominante azi pentru tine. Poate ca ai cumparat un obiect de ultima tehnologie si petreci timpul cu conexiuni si cablari. Esti in elementul tau ! Poate esti implicat in rearanjarea unei case si esti, din nou, in elementul tau. Foloseste aceasta energie favorabila ca sa avansezi cu ceea ce ti-ai propus. O discutie cu cineva drag dar cu care nu te-ai auzit demult te poate intrerupe. Fii deschis ce poti auzi care sa iti fie de folos. Oricum iti place sa vorbesti cu cei la care tii.

