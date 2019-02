Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 11 FEBRUARIE 2019. Ia-o uşurel azi!

Ce lucruri bune putem face cand Luna este in Taur ? Un masaj, da mancare, gateste mancare, bucura-te de obiecte de lux, numara-ti banii cash, evidentiaza-ti economiile, leneveste, picteaza, ingrijeste plante, canta, scrie un cantec sau in jurnal.

Ce e comun intre toate acestea?

Faptul ca iti gasesti propriul ritm si mergi pe el. Nu te zori si nu lasa pe nimeni sa te streseze cu cerintele lor. Omenirea ar putea si sa stea la pescuit cand Luna e in Taur si nimeni nu ar trebui sa permita altora sa ii strice acest ritm.

Asadar, ia totul usurel azi. Opreste-te sa mirosi trandafirii si sa faci ceva ce te bucura. Daca te bucura sa muncesti este cu atat mai bine pentru ca Luna este in sextil cu Mercur si vei primi si niste idei bune si creative sa faci bani. Luna in Taur traduce aproape totul in bani cash, in placere si confort sau cel putin intr-o reteta gustoasa.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Anumiti oameni apropiati tie sunt plini de solicitari pentru tine azi. Iti pot cere sa te ocupi de sarcini care iti vor consuma energie pretioasa. Evita sa te imprastii in prea multe directii daca vrei sa iti implinesti propriile tale scopuri. De regula, tie nu iti este teama de nimic si nimic nu iti poate sta in cale. Acum insa, ia-ti timp sa te gandesti mai mult inainte sa actionezi si mai ales sa iti dai seama de ce actionezi. Astfel, adevaratele tale vise se vor implini mult mai repede.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Tu si prietenii tai v-ati gandit la o petrecere de ceva timp. Acum poti realiza ca depinde cel mai mult de tine sa actionezi ca acest gand sa devina realitate. Se pare ca, daca vrei sa ajungeti unde, trebuie sa iti asumi anumite raspunderi si sa delegi si altora lucruri concrete de facut. Dealtfel, tie iti place sa fii in aceasta pozitie. Mintea ta creativa iti poate da tone de idei pentru o petrecere de neuitat.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Norocul este, in sfarsit, de partea ta. Si il meriti pentru ca ai muncit cu adevarat din plin ca sa ajungi la aceste rezultate in viata. In astrologie, ca si in viata, nu poti reusi a la long doar asa, prin noroc cazut din cer. Succesul este, de regula, rezultatul unei cantitati mari de energie pe care o cheltuio sau a ceva ce ai schimbat in interiorul tau ca mentalitate. Deci continua sa investesti aceasta energie pozitiva care este responsabila pentru succesul tau.

