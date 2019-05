Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru LUNI 13 MAI 2019. Start pentru 5 evenimente astrale!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de LUNI 13 MAI 2019; azi incepe o saptamana ce va aduce multora evenimente cu greu uitate. Energiile astrale se schimba urmare a faptului ca Venus, planeta relatiilor si iubirii, intra in zodia sa pe care o coordoneaza, in Taur, la fel si Marte, planeta energiei, actiunii, motivatiei ajunge in Rac si combinatia dintre Marte si Rac ne schimba si noua focusul spre care actionam.