Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARŢI 5 FEBRUARIE 2019. Cum e după Luna Noua de ieri?

Este timpul sa iti lansezi cu putere in Univers intentiile pentru februarie si pentru tot anul 2019. Luna energizata in Varsator are numai lucruri bune pentru noi azi. nu e timp de pierdut cu prostii. Fii prezent. Fii constient si treaza. Avanseaza cu intentii clare.

Aceasta iti este sansa de a aduce idei stiintifice si atitudini progresiste pentru problemele tale de rezolvat.

Ce trebuie facut ? Cum iti poti misca viata din loc inainte pe toate planurile ? Dupa ce Luna a trecut de aceste ultime eclipse, este timpul sa iti vezi trecutul intr-o cu totul alta lumina si sa iti faci pasi calculati viitori.

Varsatorul este semn foarte confortabil printre oameni si este o buna ocazie sa formezi prietenii si asocieri care sa te ajute sa mergi inainte, fie ca inseamna socializare profesionala sau intalniri cu prietenii partenerului. Cine te poate ajuta sa ajungi din punctul A in punctul B ? Ce scopuri comune puteti pune ca sa beneficieze toti ?

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mintea ta este rapida si brici iar actiunile tale pot lasa consecinte asupra fizicului tau daca nu intelegi sa te protejezi si sa iti ajustezi viteza de functionare la una ponderata, oricat de multe lucruri vrei, stii si poti sa faci. Ai grija de sanatatea ta, de inima ta si de felul in care stomacul tau gestioneaza toate lucrurile pe care i le pui in fata. Nu indeparta lucruri importante sau oameni importanti din incercarea de a rupe barierele ce iti stau in cale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este un bun timp sa te gandesti la setul tau de credinte intepenite ce au nevoie de putina flexibilitatea ca sa permita lucruri si intamplari colorate si vesele in viata ta. Petrece timp cu cei dragi si cu oameni ce te inspira si iti sustin libertatea personala. Daca te-ai decis sa discuti subiecte importante cu superiorii sau sa ceri o marire, fa-o cu o atitudine calma dar totodata vorbind sincer si autentic ce gandesti.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Zbaterea de a pune in practica schimbari iti poate lua destul de mult din energie azi. Tine de credintele tale si de ceea ce iti aduce stabilitate in viata, incercand sa iti echilibrezi lumea profesionala cu cea privata iar relatiile cu responsabilitatile ce iti apasa pe umeri. Propriile tale tipare iti pot sta in cale, iar zbateri interioare risca sa te faca sa te simti nesigur. Fii practic si ramai in miscare pentru a-ti curata mintea de informatie in exces si chiar toxica.

