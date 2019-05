Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 11 MAI 2019. Saturn promite o zi puternică!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de SAMBATA 11 MAI 2019; astazi Soarele in Taur este in trigon cu Saturn retrograd in Capricorn si aceasta este cea mai ferma strangere de mana pe care ti-o poti imagina – si vom fi ferm prinsi si noi in aceasta energie. Acesta este adezivul care ne tine laolalta cele mai importante proiecte si relatii, deci sa ne bucuram.