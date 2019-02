Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 16 FEBRUARIE 2019. Ştii care e starea zilei pentru tine?

Venus, planeta iubirii, si visatorul Neptun devin din ce in ce mai aproape, sunt aproape de aspectul astral numit sextil si creaza cea mai romantica si visatoare atmosfera ! La asta adaugam faptul ca Luna este in Rac in acest weekend. Stim ca, in astrologie, Luna este astrul ce dicteaza starea emotionala a pamantenilor iar Racul este despre confort, camin, cocoloseala, stare de bine, sentimente profunde. Traditia este cuvantul zilei, nu inovatia. Venus se afla in Capricorn si Luna in Rac, ambele punand accent pe valorile traditionale.

Luna in Rac ne mai face si sa plangem usor si sa avem mai multe momente sentimentale decat sub alta zodie.

Ne putem trezi absorbiti in amintiri despre o iubire sau prietenie pierduta. Lumineaza si mai mult emotiile si ne putem astepta la schimbari de dispozitie, de la caderi in intuneric la iluminari puternice. Suntem mult mai sensibili la starile altora.

Ne putem indrepta spre mancaruri preferate sau sa ne aratam iubirea gatind sau facand prajituri, toate cu miros de acasa deci de confort si bine. Totul se poate incheia stand comod in varful patului sau canapelei, ca in copilarie cand nu aveam griji.

Bucura-te de activitati ce implica apropierea, caldura umana, hranitul, ingrijitul cu drag, maternatul si apa. Ele te ajuta sa cresti spiritual si iti intareste legaturile.

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l :

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Siguranta este totul cand Luna este in confortabilul Rac. Sub influenta sa, tanjesti dupa compania celor mai apropiati oameni dragi si in confortul caminului. Esti in dispozitia de a te stradui sa protejezi si sa oferi tuturor celor iubiti ceea ce au nevoie. Asta poate sa insemne sa actionezi concret pe un subiect financiar important sau sa cheltui bani pe ceea ce iti permite un confort sau stabilitate mai mari. Pune banii acolo unde este si inima ta. Este mereu o investitie inteleapta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Nu vei fi catusi de putin timid sa arati lumii cum te simti si care iti sunt planurile. Cu Luna in emotionalul Rac, azi vei pune oamenii in alerta cu privire la ceea ce este al tau. Ce iti aduce acum mai multa satisfactie, taure ? O conversatie cu cineva apropiat te poate ajuta sa iti clarifici dorintele. Putin feedback de la cineva ajuta mereu. Dupa ce vei sti mai clar ce vrei, ai toata viteza in fata ca sa si obtii.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Este o zi buna pentru o aventura, deci fa-ti un plan rapid, ridica-te si ia-o din loc. Nu lasa un aspect minor precum banii sa te opreasca din a face ceva ce te entuziasmeaza. Chiar daca nu stai roz cu banii lichizi, tot iti poti permite o escapada economica. Vei aprecia sa te desprinzi din rutina uzuala si sa experimentezi ceva diferit. Sa iei contact cu imagini si sunete noi te va inspira profund. Iti poate da si idei despre activitatile pe care vrei sa le incerci si lucrurile pe care vrei sa le inveti in viitor.

