Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 2 FEBRUARIE 2019. Venus şi rebelul Uranus, ce mai combinaţie azi!

Planeta iubirii Venus este in trigon cu imprevizibilul Uranus in Berbec exact in aceeasi zi in care Marte este in cuadratura cu Pluto si din asemenea combinatie te poti astepta la un cocktail sexy incendiar pentru iubirea ta ! Sageti de dragoste zboara in aer, gelozia isi poate scoate capul din prea multa pasiune.

Combinatia dintre Venus, planeta iubirii si rebelul Uranus poate duce la tot felul de situatii in amor.

Poti dori neaparat sa incerci ceva nou, de la hobby la iubire. Afectiunile iti vor fi stimulate si o noua iubire poate aparea, sub aceasta influenta. Poate sa fie dificil sa tii de o rutina plictisitoare pentru ca esti distras usor de orice nou si stralucitor.

Daca deja ai un partener, vei cauta alt tip de placeri. Experimentarea in dormitor poate fi necesara ca sa iti tii ochii departe de a cauta in alte parti. Daca esti singur, acest tranzit va creste sansele sa gasesti pe cineva nou. Apare o forma de atractivitate ciudata si electrizanta care aduce spre tine oameni excentrici. Sau poti fi atras de oameni din alte culturi sau stiluri de viata fata de tine.

O relatie noua inceputa acum iti va satisface nevoia de iubire si distractie erotica dar posibil sa nu dureze prea mult. Aventurile sexuale sunt asociate cu acest tranzit si poti fi atras de situatii periculoase. Fii atent, asadar !

Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi esti predispus sa iti amintesti de toate acele senzatii placute si de evenimentele pline de semnificatie ce au avut loc recent in viata ta, reamintindu-ti astfel de valoarea emotiilor prin care ai trecut, chiar daca ele nu au fost acceptate prea bine de normele sociale.

Bucura-te azi de aceasta zi, ramai activ si in contact cu puterea spiritului pe care il porti in tine. Cu adevarat nu te tine nimic pe loc ci doar umbre ale personalitatii tale care sunt si ele parte din marele tau intreg.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai de facut o mare alegere si asta poate fi facuta doar daca te scufunzi in ea si sa decizi pentru tine. Niciun sfat ce vine din lumea exterioara nu iti va ajuta cu adevarat judecata si poti fi sigur ca Universul nu ti-ar da aceasta alegere daca nu ai fi pregatit sa o accepti.

Asculta-ti de vocea autentica interioara, incercand sa separi libertatea ta emotionala de norme si judecati morale ale altora. Exista libertate in exprimare care inca mai are de iesit la iveala in lumea ta.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Lucrurile prin care ai trecut te-au facut mai puternic, chiar daca au parut ca te-au slabit. Tot ce ai nevoie este de putin timp sa iti metabolizezi experientele si sa intelegi adevaratul scop al lor. Bazeaza-te pe relatii care te fac fericit si iti cresc bucuria copilului tau interior, invitandu-te la joaca si distractie.

Creativitatea iti poate aparea prin cele mai ciudate surse. Scrie-ti gandurile, deseneaza, rosteste ce ai in minte si fa ceva cu cele doua maini. Asta te va ajuta mult sa iti eliberezi tensiunea si sa iti cureti mintea de informatie in exces.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

https://sfatulparintilor.ro/horoscop-3/horoscop-zilnic-horoscop-3/horoscop-zilnic/