Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 1 FEBRUARIE 2019. Atenţie, zi dificilă energetic!

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de VINERI 1 FEBRUARIE 2019 ; este o zi cu o intensitate energetica aparte, ni se recomanda sa fim prudenti, fara orgolii si cu capul "la cutie". Conserva-ti energia pentru provocarea zilei. Te afli intr-o situatie provocatoare ? Sau poate esti fata in fata cu fricile tale? Oricum ar fi, esti in modulul lupta sau fugi din cauza caudraturii dintre Marte in Berbec si Pluto in Capricorn de azi.